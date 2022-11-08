Злоумышленником оказался местный житель, его взяли под стражу.

Правоохранители задержали корректировщика, который наводил российские ракеты по зданию СБУ в Николаеве.

По данным СБУ, злоумышленник скрытно собирал информацию о местах дислокации украинских военных и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева. Прежде всего оккупанты "охотились" за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар.

Как сообщается, собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный Телеграм-канал, созданный спецслужбами РФ. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали его.

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Злоумышленником оказался местный житель, который сам вышел на агрессора для сотрудничества. Для этого он активно распространял через соцсети свои прокремлевские взгляды и оправдывал военные преступления захватчиков. Так он попал в поле зрения оккупантов и был привлечен к сбору разведданных.

Во время обысков правоохранители обнаружили у него доказательства подрывной деятельности. Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении, а суд отправил его под стражу.

Задержание гражданниуив и коллаборантов в Украине во время войны

Недавно прокуратура сообщили о подозрении двум оккупационным судьям незаконно созданного "Евпаторийского городского суда" Крыма, которые приняли решение о выдворении украинцев с территории полуострова. А в Киеве поймали руководителя благотворительной организации, который переправлял "ухилянтів" за границу.

Как сообщал УНИАН, в Одессе к 15 годам заключения заочно приговорили двух мужчин. Они планировали теракты один из них даже успел изготовить взрывчатку.

Ткож ранее СБУ задержала депутата из Харьковщины, который вывозил в РФ украинское зерно. Предатель также помогал рашистам чинить свою технику.

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