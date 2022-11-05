Санкция статьи, по которой квалифицированы их действия, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Сообщено о подозрении двум оккупационным судьям незаконно созданного "Евпаторийского городского суда" Крыма, которые приняли решение о выдворении украинцев с территории полуострова.

Как рассказали в Прокуратуре Автономной республики Крым и г. Севастополя, действия подозреваемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В прокуратуре отмечают, что указанные лица, достоверно зная об оккупации украинского Крыма Вооруженными силами РФ, непосредственно принимавших участие в реализации политики государства-оккупанта, направленную на изменение демографического состава населения полуострова и фактически обеспечивали незаконную депортацию украинцев.

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"Подозреваемые, руководствуясь законодательством РФ, приняли решение о выдворении украинцев с территории полуострова. Свое решение они мотивировали якобы отсутствием разрешительных документов и с нарушением "правил пребывания на территории РФ". Однако, граждане Украины, которые на момент начала вооруженного конфликта законно находились в Крыму, находятся под защитой международного гуманитарного права и не требующие никаких дополнительных документов", - подчеркнули в прокуратуре, отмечая, что таким образом оккупационная власть не имеет законных оснований принудительно перемещать или депортировать украинцев из мест своего проживания.

Обращается внимание, что с начала оккупации полуострова РФ начала там изменении демографического состава населения, конечная цель которой заключается в вытеснении из Крыма граждан Украины, несогласных с оккупационным режимом, и заселении полуострова гражданами РФ. Все эти действия являются серьезным нарушением норм международного гуманитарного права, в частности, положений Конвенции о защите гражданского населения 1949 года.

Предатели и коллаборанты

Недавно УНИАН уже сообщал, что СБУ задержала коллаборанта, который помогал россиянам захватывать предприятия в Купянске. Речь идет о 54-летнем жителе региона, который одним из первых перешел на сторону врага. Также На Харьковщине задержали двух педагогов-коллаборантов, которые распространяя пророссийскую пропаганду.

Вчера, 4 ноября, СБУ сообщила о задержании еще одного вражеского приспешника - депутата одного из поселковых советов Купянского района Харьковской области.

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