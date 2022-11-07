В 2014 году житель Одессы создал террористическую группу.

В Одессе к 15 годам заключения заочно приговорили двух мужчин. Они планировали теракты, один из них даже успел изготовить взрывчатку.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в августе 2014 года житель Одессы для привлечения внимания общественности к политическим взглядам сторонников так называемого движения "Антимайдан", создал террористическую группу, чтобы совершить теракты в Одессе и Одесской области.

"Так, для подготовки первого террористического акта - подрыва железнодорожного моста на территории бывшего Коминтерновского района, преступник привлек жителя Закарпатья, который непосредственно изготовил почти 16,5 кг взрывчатого вещества. Деятельность преступной группы пресекли сотрудники СБУ, в результате чего преступный план не был доведен до конца", - говорится в сообщении.

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Как уточнили в прокуратуре, в порядке специального судебного рассмотрения указанных двух граждан Украины осуждены за создание террористической группы, участие в ней, приготовления к террористическому акту и незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины).

По приговору суда им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому. Начало срока отбывания наказания осужденным будут исчислять с даты их задержания и реального исполнения наказания.

Предатели и коллаборанты

Ранее УНИАН уже сообщал, что СБУ задержала депутата из Харьковщины, который вывозил в РФ украинское зерно. Предатель также помогал рашистам чинить свою технику.

Недавно прокуратура сообщили о подозрении двум оккупационным судьям незаконно созданного "Евпаторийского городского суда" Крыма, которые приняли решение о выдворении украинцев с территории полуострова. А в Киеве поймали руководителя благотворительной организации, который переправлял "уклонистов" за границу.

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