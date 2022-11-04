Чиновник также помогал оккупантам чинить технику и выделял топливо для ее заправки.

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника – депутата одного из поселковых советов Купянского района Харьковской области.

Как утверждает Служба безопасности Украины, во время захвата части региона, местный депутат, владелец нескольких сельхозпредприятий, одним из первых пошел на сотрудничество с врагом. Он способствовал незаконному вывозу украинского зерна с востока Украины в страну-агрессора.

"Для этого он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет РФ. При этом, основную часть собранного урожая должен был отдавать захватчикам, а то, что останется – реализовывать на территории страны-агрессора", – говорится в сообщении.

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Помимо этого, чиновник предоставил россиянам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки.

"После деоккупации района, депутат остался в поселке и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали", – говорится в сообщении.

Пособнику оккупанта сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ситуация в Купянске

Как писал УНИАН, 27 февраля года Купянск на Харьковщине был временно оккупирован. 10 сентября 2022 года Вооруженные Силы Украины освободили город от российских оккупантов во время контрнаступления в Харьковской области. После освобождения города россияне продолжили наносили по нему удары.

Этот город имеет стратегическое значение, это второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области, расположенный неподалеку от границы с Россией. Заходу оккупантов сюда способствовали местные коллаборанты.

В частности, Геннадий Мацегора, мэр Купянска, избранный в 2020 году, заявил, что согласился пропустить российские войска в Купянск, "чтобы избежать человеческих жертв и разрушений". Сообщалось, что он был арестован россиянами и содержится под стражей.

Бывший мэр Купянска Владимир Демченко также оказался коллаборантом.Он согласился на предложение представителей страны-агрессора и занял псевдодолжность так называемого председателя Петропавловской объединенной территориальной общины, созданной оккупантами.

В начале октября в деоккупированном Купянске обнаружили списки коллаборантов, выполнявших организационно-распорядительные функции оккупационной власти. В этом списке около 400 человек.

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