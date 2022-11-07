Результат противодействия дронам сейчас достигает почти 100%.

В Николаеве созданы специальные экипажи, которые охотятся на вражеские дроны, поэтому они облетают город.

Об этом сообщил пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в эфире информационного телемарафона. По его словам, результат противодействия вражеским дронам сейчас достигает едва ли не 100%

"Они уже поняли, что через Николаев пролететь практически невозможно. И они облетают его, если у них есть какие-то цели дальше за нами. Но и там их встречают и сжигают. И, как вы знаете, результат противодействия дронам сейчас достигает едва ли не 100%. Да, иногда еще долетают. Но для того, чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15-20", - рассказал Плетенчук.

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Россия использует иранские дроны в Украине

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Власти Ирана неоднократно отрицали это, отвергая обвинения.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тысяч таких дронов.

В начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян признал, что они поставили дроны-камикадзе в Россию, но якобы еще до начала полномасштабной войны.

В конце октября в украинской разведке сообщили, что Иран передаст российской армии бронежилеты и шлемы.

По данным Reuters, также Иран согласился предоставить России ракеты "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

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