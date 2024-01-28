Ребенок чудом не травмировался.

На днях в Киеве 29-летняя женщина совершила сразу три ДТП та убегала от представителей патрульной полиции. Все это время в машине находился ее ребенок.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, женщина совершила одно ДТП и уехала с места аварии. Требования правоохранителей остановиться она игнорировала. Во время побега от патрульных женщина въехала в еще одну машину, а затем – еще в две.

"Далее – задержание и оформление админматериалов. За рулем авто находилась 29-летняя женщина, а в салоне (на переднем сиденье) был ее малолетний сын, который чудом не травмировался. Это подтвердили медики, которым передали ребенка. На место происшествия вызвали отца и работников ювенальной превенции", – говорится в сообщении

К счастью, обошлось без травмированных. Отмечается, что водитель имела явные признаки опьянения, однако пройти осмотр категорически отказалась. От управления автомобилем ее отстранили.

Правоохранители составили сразу несколько протоколов: три – по ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП), два – по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке). Кроме того, было вынесено постановление по ч. 2 ст. 122 (нарушение ПДД) КУоАП.

"Результат 8 админматериалов и 4 разбитых авто", – резюмировал Белошицкий.

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