Более того, мужчина даже смог продать свой дом, который арестовали во время следствия.

На Волыни год назад пастор одной из протестантских церквей из Запорожья сбил 6-летнюю девочку. Через две недели из-за тяжелых травм ребенок умер. Подозрение водителю объявили аж через восемь месяцев, когда подрыв сбежал из Украины.

Как сообщает OBOZ.UA, ДТП произошло на Волыни в селе Торчин. 25 января в 8 часов утра две сестрички, 6-летняя Мила и 10-летняя Вероника, шли в школу. Дети переходили дорогу вблизи дома.

Сестры подошли к краю дороги и пристально смотрели по сторонам. Слева двигалась полицейская машина, и водитель видел девочек. Справа со стороны Польши в это время ехал зеленый Daewoo Lanos.

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Мать сестер Галина Кунц рассказала, что девушки уже вышли на середину дороги, но зеленая машина не останавливалась. Старшая девочка успела спастись, а младшая - нет.

"Кроме того, что он ее сбил, она еще упала под колеса – и он ее протащил. Дочь получила сильную черепно-мозговую травму, у нее пострадали печень и почка. Я работаю в магазине недалеко, как только узнала – сразу же прибежала туда. Скорая забрала ее в тяжелом состоянии", – вспоминает мама.

У быстрой Милы остановилось сердце, но врачам удалось снова запустить его. После первой операции девочка впала в кому. Через 15 дней Мила умерла. Все это время мама находилась с ней в реанимации.

Кто был за рулем?

За рулем автомобиля находился пастор церкви веры евангельской "Церковь добрая новость" из Запорожья 51-летний Евгений Бабич. Он оправдывался, что не видел детей, ведь якобы плохо расчистил замерзшее лобовое стекло. Впрочем, мать девочки уверяет, что следователи не нашли тормозного пути на дороге. Кроме того, этот участок дороги был чистым.

Следствие провело экспертизу без участия стороны пострадавших, пока девочка была в реанимации. Документ датирован 7 февраля, а через три дня Мила умерла.

Полицейские будут утверждать, что мама не давала разрешения на проведение следственных действий со старшей Вероникой. Первая экспертиза показала, что "водитель не имел возможности избежать наезда на малолетнего пешехода".

"В феврале следователь вызвал нас к себе и стал защищать водителя, говорил, что он ехал со скоростью 40 км в час. В результате водитель стал свидетелем по делу. Затем была повторная экспертиза (26 июня), которая таки показала, что водитель имел возможность затормозить. Поэтому ему подготовили подозрение. Но было уже поздно, он весной смог покинуть Украину, уехал в Америку", – говорит мама.

Подозрение объявили только 27 сентября прошлого года, через восемь месяцев после аварии. По ч. 2 ст. 286 УК Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

"Твоя дочь в раю"

Как сообщает мама девочки, Бабич звонил ей с предложением встретиться, когда Мила была в реанимации. Когда дочь умерла, он снова набрал женщину и сказал, что она должна радоваться, ведь теперь ее дочь в раю.

Бабича объявили во всеукраинский розыск, но не международный. Он сумел продать свой дом, арестованный после ДТП. Сейчас пастор редко появляется в соцсетях, некоторые его страницы закрыты.

А 30 октября на страницах некоторых его детей (их у него шестеро, все взрослые, есть и внуки) появилось совместное семейное фото в каком-то доме.

Другие ДТП на Волыни

Напомним, что вечером в субботу, 6 января 2024 года в Луцке произошла масштабная авария. Из-за гололеда в ДТП попали сразу 10 автомобилей, а также маршрутное такси.

В Главном управлении Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Волынской области отмечали, что спасатели подали один водяной ствол, чтобы предотвратить возгорание автомобилей. Пресс-служба ГСЧС также опубликовала фото с места резонансного ДТП.

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