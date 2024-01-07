Инцидент произошел на мосту на улице Ривненской.

Вечером в субботу, 6 января 2024 года в Луцке произошла масштабная авария. Из-за гололеда в ДТП попали сразу 10 автомобилей, а также маршрутное такси, пишет "Суспільне".

Авария произошла около 18:30 на мосту на улице Ривненской. Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции в области Ольга Бузулук, в результате инцидента три человека получили незначительные травмы. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение на обследование.

В Главном управлении Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций в Волынской области подчеркивали, что спасатели подали один водяной ствол, чтобы предотвратить возгорание автомобилей. Пресс-служба ГСЧС также опубликовала фото с места резонансного ДТП.

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В тот же вечер в городе произошло еще одно массовое ДТП. Очевидцы сообщили "Суспільному" об аварии на мосту на проспекте Победы – она произошла около 19:30.

Другие ДТП в Украине

В декабре в Одесской области пьяный водитель сбил насмерть двух женщин. ДТП произошло в селе Косы в Подольском районе области. Погибшие шли вдоль дороги, когда водитель "ВАЗа" совершил наезд.

Во Львове водитель автобуса сбил прокурора. 35-летний мужчина скончался на месте в результате полученных травм. ДТП произошло в районе железнодорожного вокзала около 21:30 17 декабря.

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