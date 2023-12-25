Женщины шли вдоль дороги, когда водитель "ВАЗа" совершил наезд.

В Одесской области мужчина сел за руль нетрезвым и сбил насмерть двух женщин. ДТП произошла в селе Косы в Подольском районе области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области. По предварительным данным, вечером 23 декабря водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь по улице села, совершил наезд на двух женщин. Они шли вдоль дороги.

Травмы пострадавших были несовместимы с жизнью, добавили правоохранители. Обе женщины погибли на месте происшествия. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он сел за руль нетрезвым.

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Отмечалось, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины и задержании водителя в процессуальном порядке.

Другие ДТП в Украине

В Одесской области на одном из кладбищ мусоровоз сбил мужчину. Он погиб. Инцидент произошел в населенном пункте Крыжановка Одесского района. Известно, что водитель мусоровоза сел за руль нетрезвым.

Ранее смертельное ДТП произошло во Львове – там водитель автобуса сбил прокурора. 35-летний мужчина погиб вблизи железнодорожного вокзала.

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