Ребенок был голоден и находился на холоде в легкой одежде.

В Киеве правоохранители среди ночи на улице обнаружили пьяную женщину с младенцем, которая заявила, что "устала" и хочет избавиться от своего 5-месячного ребенка.

По информацией столичной полиции, сотрудники сектора противодействия домашнему насилию Подольского управления полиции получили сообщение о семейной ссоре в квартире на улице Межевая. Прибыв на вызов, стражи порядка обнаружили возле дома 31-летнюю киевлянку и ее знакомого, которые находились в нетрезвом состоянии на улице, а рядом с ними была детская коляска с младенцем.

Женщина сообщила полицейским, что пришла в гости к родственникам и на почве употребления спиртных напитков поссорилась с ними, из-за чего пошла на улицу. Вместе с тем киевлянка сообщила, что не хочет заботиться о своем 5-месячном сыне и хочет его оставить. Мальчик громко плакал - несмотря на холод на улице он был в легкой одежде, женщина также сообщила, что последний раз кормила его еще в обед.

Поскольку жизни и здоровью малышей угрожала опасность, правоохранители забрали ребенка от матери, успокоили и согрели в служебной машине. Кроме этого, полицейские вызвали на место коллег из ювенальной превенции и врачей, которые в дальнейшем госпитализировали мальчика в медицинское учреждение.

В отношении горе-матери инспекторы составили материалы по двум статьям Кодекса Об административных правонарушениях-по ч. 1 ст. 178 ("распитие спиртных напитков") и ч. 1. ст. 184 ("невыполнение родительских обязанностей").

Отмечается, что решение о наказании будет принимать суд, в дальнейшем этой семьей будут заниматься социальные службы.

Полиция обнародовала видео общения с женщиной, в котором четко слышно, что она "устала" и не хочет смотреть за ребенком.

Инциденты с детьми

В марте полиция Киева информировала о случае изъятия ребенка у женщины, которая жила с младенцем в жутком недострое. Информация о том, что на улице Бойчука воспитывают младенца в условиях антисанитарии, поступило в Печерский районный центр социальных служб от анонима. По адресу выехали правоохранители, которые обнаружили заброшенный недострой с непригодными для проживания условиями.

В помещении проживала 36-летняя женщина с 5-месячным мальчиком. В связи с непосредственной угрозой для жизни и здоровья младенца полицейские совместно со спецслужбами передали ребенка под надзор врачам.

В ЕС изъяли детей у 240 семей украинских беженцев. Как сообщила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова, детей забирают из-за того, что родители не учли разницу в профильном законодательстве Украины и принимающей страны.

Для примера, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом, социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи, пояснила Суслова.

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