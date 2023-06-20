Врач проигнорировала тревожные симптомы и выписала ребенка из родильного преждевременно.

В Харькове заведующей отделения роддома объявили подозрение из-за смерти младенца в мае прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, в прошлом году 10 мая женщина в одном из роддомов г. Харькова родила недоношенную девочку. Ребенок плохо ел, у него были высыпания на шее и щеках. Мать девочки сообщила об этом заведующей отделением. Однако врач не провела наблюдение за недоношенным новорожденным ребенком.

В день выписки девочке стало плохо, она кричала, ее кожа стала темно-красного цвета. Однако заведующая, осмотрев ребенка и тщательно прослушав его, не обратила внимание на состояние здоровья и преждевременно выписала ребенка как здорового на четвертые сутки жизни, вместе с матерью.

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По приезду домой ребенка накормить не удалось, у него отсутствовал сосательный рефлекс. Девочка вела себя беспокойно, все время водила глазами в разные стороны и больше не уснула. Через некоторое время у нее случился приступ в виде задержки дыхания. Мать уехала в медучреждение. 17 мая 2022 года ночью ребенок скончался в больнице.

"Своевременное диагностирование и начало соответствующего своевременного лечения, которое входило в должностные обязанности подозреваемой, могли предупредить развитие осложнений и предотвратить наступление смерти новорожденной девочки. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", - отметили в прокуратуре.

Инциденты с младенцами

В Украине часто происходят инциденты с младенцами. В частности, часто фиксируются случаи, когда матери выбрасывают на помойку, или в туалет новорожденных. Недавно на Киевщине мать выбросила младенца из окна.

В Украине такие преступления обычно проходят по ч. 2 ст. 15, ст. 117 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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