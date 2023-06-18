Как правило, детей забирают из-за того, что родители не учли разницу в профильном законодательстве Украины и принимающей страны.

Украинским властям известно о 240 случаях изъятия детей из семей украинских беженцев в странах ЕС. Об этом заявила представитель украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, такое происходит из-за отличий между законодательством Украины и принимающей страны.

"Для примера, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом, социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи", – говорит Суслова.

Представитель омбудсмена называет такие случаи "недоработкой" со стороны Украины: нужно предоставлять уезжающим гражданам больше информации о законах в ЕС.

"Например, в Германии вы должны сделать такие-то процедуры. Или что не может быть в Италии или Франции опекуном человек, достигший 65-летнего возраста", – поясняет правозащитница.

Суслова отметила, что сейчас власти Украины работают над тем, чтобы помочь семьям, оказавшимся в подобных ситуациях.

Украинские беженцы в Европе – последние новости

Беженец из Украины выиграл 500 тысяч евро в бельгийской лотерее. Известно, что приз достался мужчине в возрасте 18-24 года, который живет в Брюссельском столичном регионе, однако его личность не раскрывают. Он заявил, что намерен потратить как минимум часть выигрыша на помощь Украине.

Поляки начали уставать от украинских беженцев. Они хотели бы уменьшить объем помощи, которую их страна предоставляет украинцам. Таковы выводы последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая в Польше.

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