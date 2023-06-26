Торговцем детьми оказался педагог из Закарпатья.

Преступником, который подыскивал родителей с маленькими детьми и убеждал продать их в одну из стран Евросоюза, оказался уроженец Закарпатья.

Как сообщил журналист Виталий Глагола, фигурант имел опыт работы в образовательных учреждениях. "Общаясь с родителями – "потенциальными продавцами" приводил достаточно аргументов, почему ребенку в условиях войны будет лучше уехать из страны", - написал журналист.

Злоумышленник связался с женщиной из Житомира и предлагал за ее 11-месячного младенца $5 тыс. предварительно предоставил ей аванс на сумму $1 тыс. Однако сам намеревался продать ребенка в семью из Европы за $25 тыс.

Мужчину разоблачили и задержали на украинско-словацкой границе. Он вместе с матерью и мальчиком пытался пересечь КПП "Малые Селменцы". Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

"У правоохранителей имеется оперативная информация, что на самом деле никакого усыновления в ЕС не должно было быть, а ребенка должны были продать черным трансплантологам", - поделился информацией журналист.

Торговля детьми

Сегодня стало известно о вопиющем случае - пограничники задержали организатора схемы по торговле детьми. Он как раз переправлял за границу жертв - мать с 11-месячным сыном. Он заверил женщину, что мальчик будет усыновлен в Словакии. За это матери ребенка он пообещал деньги.

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