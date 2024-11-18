Трое женщин, которые стояли на остановке, погибли.

В Хмельницком нетрезвый водитель столкнулся с двумя авто, после чего въехал в остановку общественного транспорта и сбил насмерть трех человек.

Как сообщает полиция Хмельницкой области, ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в 07:20 на остановке по ул. Заречанской, 9.

"Водитель автомобиля "BMW X6", двигаясь по ул. Заречанской, допустил касательное столкновение с автомобилями "Skoda Octavia" и "Mazda", после чего въехал в остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП трое женщин (60, 56 и 53 лет), которые стояли на остановке, от полученных травм погибли.

Отмечается, что водитель находился за рулем с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения.

Новости о других ДТП

В октябре во Львове водитель трамвая совершил наезд на двухлетнего мальчика и его бабушку, которые переходили трамвайные пути по пешеходному переходу.

По данным правоохранителей, водитель - 50-летний львовянин, который управлял трамваем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В результате наезда бабушка мальчика получила телесные повреждения, ее госпитализировали, внук не пострадал.

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