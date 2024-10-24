Женщина находится в реанимации, ее внук не пострадал.

Во Львове водитель трамвая совершил наезд на двухлетнего мальчика и его бабушку, которые переходили трамвайные пути по пешеходному переходу. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как отмечают правоохранители, водитель - 50-летний житель Львова, который управлял трамваем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В результате наезда 44-летняя бабушка мальчика получила телесные повреждения и находится в реанимации, а ее внук физически не пострадал.

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Водитель трамвая задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Водитель маршрутки ездил по Львову под наркотиками: детали

В прошлом году во Львове выявили водителя маршрутки, который ездил по городу в состоянии наркотического опьянения.

На водителя обратили внимание, поскольку междугородний автобус отклонился от маршрута.

Когда полицейские остановили транспортное средство, то в салоне была только жена водителя. Во время проверки документов у 39-летнего водителя, патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Ему предложили пройти проверку в медицинском учреждении, тест оказался положительным.

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