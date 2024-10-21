Сейчас известно о минимум четырех пострадавших.

В Киеве грузовик "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры, есть пострадавшие.

Как сообщил в комментарии УНИАН спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Павел Петров, пассажирку маршрутного автобуса зажало на сиденье, спасатели пытаются освободить ее.

"Улица Гетьмана. У нас там в результате столкновения маршрутного автобуса и автомобиля "Газель", который осуществлял движение в попутном направлении, произошло дорожно-транспортное происшествие. Там сейчас на пассажирском сиденье зажата женщина, которую спасатели деблокируют с помощью гидравлического инструмента", - сообщил Петров.

Он уточнил, что женщина жива, она пассажирка маршрутного автобуса. В то же время в "Газели", предварительно, пострадавших нет. На месте от ГСЧС работают девять человек личного состава и две единицы техники.

В то же время на сайте полиции Киева сообщается, что устанавливаются обстоятельства наезда грузовика на маршрутное такси в Соломенском районе города. ДТП произошло сегодня утром на ул. Вадима Гетьмана.

"По предварительной информации, "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры. Известно о минимум четырех пострадавших", - говорится в сообщении и отмечается, что количество пострадавших еще уточняется.

Правоохранители и медики продолжают работать на месте аварии, выясняются все обстоятельства.

ДТП в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Винницкой области в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек, из которых двое несовершеннолетних.

В полиции отметили, что водитель автомобиля DAF не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус RENAULT TRAFIK, который двигался во встречном направлении.

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