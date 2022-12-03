В Харьковской области ВАЗ подорвался на взрывном устройстве.

В Изюмском районе Харьковской области двое мужчин погибли на месте в результате наезда автомобиля, в котором они находились, на взрывное устройство.

Транспортное средство получило значительные механические повреждения, одному погибшему было 59 лет, а другому - 44 года, сообщает полиция Харьковской области.

Так, 2 декабря в отделение полиции Изюмского райуправления поступило сообщение о том, что мужчины поехали домой в село Пашково Барвенковской территориальной громады на автомобиле ВАЗ-2106 и связь с ними исчезла.

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Полицейские установили, что 1 декабря на полевой дороге автомобиль мужчин совершил наезд на неизвестное взрывное устройство.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В полиции показали фото, на котором видно разорванную машину, в которой было много хлеба.

Отмечается, что территория, где произошло данное событие, в течение нескольких месяцев находилась под контролем вооруженных сил РФ.

Полиция призывает граждан быть максимально осторожными, передвигаться только по асфальтовым дорожкам и, в случае обнаружения неизвестных предметов, вызвать службу ГСЧС по номеру "101" или звонить на линию "102".

Ситуация в Харьковской области во время войны с РФ - что стоит знать

Российские оккупанты во время полномасштабного вторжения захватила ряд населенных пунктов Украины, в том числе в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в этом регионе 6 сентября. 14 числа президент Владимир Зеленский поделился, что почти вся область освобождена от оккупантов.

Ранее сообщили, что враги перед отступлением минируют территорию и разные объекты.

20 октября стало известно, что в Харьковской области на мине подорвалась машина с сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате подрыва на мине погибли два человека, а еще четыре - получили ранения.

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