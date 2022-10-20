Авто с сотрудниками ГСЧС подорвалось на мине в Изюмском районе Харьковской области.

В Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - двое людей погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что в области все еще очень высоким остается уровень минной опасности.

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"Вчера в Изюмском районе на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, 2 человека погибли, еще 4 получили ранения", - сообщил глава ОВА.

Чиновник добавил, что пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают разминирование освобожденных территорий области - за сутки обезвредили 657 взрывоопасных предметов.

Ситуация в Харьковской области во время войны с Россией - важнейшие новости

РФ во время полномасштабного вторжения захватила ряд украинских населенных пунктов, в частности, в Харьковской области.

Армия Украины 6 сентября начала контрнаступление в этом регионе. 14 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся область деоккупирована.

Ранее не раз сообщалось, что оккупанты во время отступления минируют территорию и различные объекты.

6 октября руководитель следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что на освобожденной территории нашли тела 534 украинцев, убитых оккупантами. В частности, массовое захоронение было обнаружено в городе Изюм, там изъяли 447 тел.

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