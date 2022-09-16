За пять месяцев оккупации россияне оставили после себя опустошенные деревни, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.

На сегодня почти вся Харьковская область деокупована.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"На сегодня почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", - отмечает он.

Видео дня

При этом президент напомнил, что российская армия находилась на Харьковщине более пяти месяцев.

"И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, увозили. Оставили после себя опустошенные деревни, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", - подчеркнул Зеленский.

Он продемонстрировал фото уничтоженных и искореженных жилых зданий, кресты над захоронениями убитых украинцев.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в недавно деоккупированном Изюме российскими военными уничтожено более 70% зданий.

15 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

Вас также могут заинтересовать новости: