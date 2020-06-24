В частном доме в Днепре нашли четыре трупа - СМИ

По предварительной информации, найдены тела трех мужчин и женщины.

В Днепре в одном из домов по ул. Дружбы обнаружили 4 трупа.

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Среди умерших, по предварительной информации, были трое мужчин и одна женщина. Об этом со ссылкой на источники сообщает Информатор.

По предварительной информации от правоохранителей, об инциденте сообщила двоюродная сестра умершего хозяина дома. Она несколько дней не видела родственника, поэтому решила наведаться к нему в гости. Известно, что мужчина имел проблемы с алкоголем, поэтому сестра сразу предположила неладное.

Как сообщается, в сарае возле дома очевидец обнаружила два тела — мужчины и женщины. Они были полностью раздеты и лежали на полу. По приезде полиция нашла в доме еще два трупа — хозяина дома и неизвестного мужчины. Следов насильственной смерти на телах не обнаружили. Детали будут выяснять правоохранители.

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