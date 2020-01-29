В Днепре женщина принесла $5 тысяч полицейскому за данные о трупах (фото, видео)

Подозреваемая предлагала систематическое "вознаграждение".

На Днепропетровщине задержали представительницу компании, предоставляющей ритуальные услуги, при попытке подкупа начальника отделения полиции Днепра.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Читайте такжеВ Одессе чиновники миграционной службы попросили бизнес по легализации иностранцев (фото)Отмечается, что за предоставленную в будущем информацию об умерших подозреваемая предлагала систематическое «вознаграждение».

«Полицейский предупредил женщину, что ее предложение является преступлением. Одновременно сообщил о происшествии своему руководству», – говорится в сообщении.

На данный момент начало уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Деньги изъяли как вещественные доказательства. Женщину задержали при попытке передачи 5 тысяч долларов полицейскому. Сейчас готовится объявление о подозрении. Ей грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве разоблачили многомиллионную схему подкупа врачей.