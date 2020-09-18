В Днепре мужчина воткнул себе нож в живот под стенами областной государственной администрации.
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Об этом сообщил представитель Общественного совета при Днепропетровской ОГА Дмитрий Кошка на странице в Facebook.
Мужчина вонзил себе в живот нож в знак протеста, возле ОГА. Не знаю, что стало причиной, но я его понимаю, – написал он.
Кошка добавил, что "полиция прибыла мгновенно, оказала первую помощь и загрузила в скорую".
В свою очередь на официальном сайте областного управления Нацполиции говорится, что вызов получили около 17 часов. По предварительной информации, пострадавший состоит на учете у врача-психиатра.
Опубликовано Дмитрием Александровичем Кошкою Четверг, 17 сентября 2020 г.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Раненого госпитализировали. Сейчас следователи изучают обстоятельства и правовую квалификацию произошедшего, – говорится в сообщении.
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