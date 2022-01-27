В результате бойни погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения.

Утром 27 января Украину всколыхнула новость о том, что в Днепре на территории "Южмаша" 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял своих товарищей по службе.

УНИАН рассказывает все подробности кровавой бойни в Днепре: сколько погибших и раненых, как задерживали стрелка и какое наказание ему светит.

27 января: кровавая бойня на "Южмаше" в Днепре

Около 3:50 27 января солдат-срочник взял автомат и патроны, после чего начал стрелять в своих товарищей по службе. Все это происходило в караульном помещении, где на тот момент находились 22 человека. Два человека сумели выбежать на улицу и вызвали полицейских с медиками. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Сразу в городе был введен план "Сирена" по розыску злоумышленника. Вскоре он был задержан с автоматом.

Солдат-стрелок в Днепре: что о нем известно

В МВД после кровавой бойни назвали имя стрелка - Артемий Рябчук, парень - 2001 года рождения.

Солдат - уроженец города Измаил Одесской области, он рос без отца. В обязанности Рябчука, расстрелявшего своих товарищей по службе, входила охрана территории завода "Южмаш".

По информации СМИ, солдат был призван на срочную службу в октябре 2021 года. Он якобы имеет среднетехническое образование, окончил Измаильский аграрно-технический колледж. До службы в армии работал кладовщиком на одном из частных предприятий.

В Нацгвардии говорят, что парень не входил в группу военнослужащих, за которыми наблюдали психологи.

Сколько людей расстрелял и ранил Артемий Рябчук

В результате кровавой бойни на "Южмаше" в Днепре погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения.

Пострадавшие во время бойни на "Южмаше" в Днепре находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются хирурги в больнице имени Мечникова. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Так, один парень получил ранение в брюшную полость, жизнь еще двоих раненых вне опасности, они госпитализированы. Еще одного пострадавшего доставили в 16 городскую больницу. У него ранение в грудь, в бедро и в плечо, он в тяжелом состоянии. 22-летняя военная НГУ получила серьезное ранение в живот и колено, она потеряла более 3 литров крови.

СМИ назвали имена раненых:

Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г. р

Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г. р.

Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г. р.

Шарова Жанна Геннадьевна

Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г. р.

Кого убил Артемий Рябчук на "Южмаше": список жертв

Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула.

Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника караула. Проживает в г. Олешков, Херсонской области.

Драган Александр Александрович – 06.11.1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживает: г. Днепр.

Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживает в Херсонской области.

Вера - гражданская погибшая, 1986 года рождения. Или сотрудница завода – устанавливается.

Задержание Артемия Рябчука: как это было

По данным журналистов, Рябчука задержали в селе Подгородное. Предположительно, он двигался в сторону Донецкой области. К правоохранителям обратилась женщина, которая увидела нацгвардейца. При задержании стрелок не сопротивлялся.

В ГБР сообщили, что нацгвардиец сдался добровольно. Он попросил случайную прохожую позвонить в полицию, поскольку свой телефон оставил на месте происшествия. Он звонил в полицию.

Что инкриминируют нацгвардейцу

Начато расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего Нацгвардии по факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК Украины).

Зеленский ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

"Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - сказал президент.

ГБР зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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