Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Об этом заявил глава ГБР Алексей Сухачев, информирует пресс-служба ведомства.

"ГБР проводит весь комплекс мероприятий по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий из-за которых оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы исключить ее повторение в будущем", - заявил Сухачев.

По его словам, служебные лица Главного управления Нацгвардии в условиях особого периода небрежно относились к военной службе во время организации мероприятий охраны важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти, а также к обеспечению несения службы на этих объектах.

Как сообщили в ГБР, предварительная квалификация: небрежное отношение военного служебного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроивший в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.

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