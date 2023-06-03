Трагический инцидент произошел на железной дороге, сообщили в полиции.

В субботу, 3 июня, возле города Бровары (находится под Киевом) под электропоезд попала молодая девушка и погибла.

Правоохранители узнали о трагическом инциденте в 18:45 от медиков, сообщила полиция Киевской области в Telegram. По сведениям полицейских, погибшей 19 лет. "Правоохранители установили, что электропоезд двигался в сторону Броваров, когда неожиданно на пути вышла 19-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Машинист экстренно затормозил, но не смог вовремя остановить поезд. Девушка погибла на месте от полученных телесных повреждений.

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31 мая стало известно, что в киевском метро пассажирка попала под поезд на станции "Дворец Украина". Из-за инцидента на вход и выход были закрыты несколько станций, поезда начали двигаться только от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Независимости" и от "Лыбедской" до станции "Теремки".

Позже метро начало работать в обычном режиме. По сведениям очевидцев, девушка сама прыгнула под поезд.

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