Очевидцы инцидента сообщают, что потерпевшая погибла.

На станции Киевского метрополитена "Дворец "Украина" женщина попала под поезд, в связи с чем сейчас изменено движение поездов.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации, движение поездов по "синей" ветке метрополитена осуществляется от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Лыбедская" до станции "Теремки".

"На станции "Дворец "Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков. Проводится необходимая работа... Закрыты на вход и выход станции: "Площадь украинских героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина", - отметили в КГГА

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О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. В то же время, очевидцы инцидента сообщают, что потерпевшая погибла.

Инциденты в метро

В конце 2022 года на станции метро "Лесная" мужчина попал под поезд. Он был зажат между платформой и самим поездом. Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего.

В августе 2021 года в Киеве полицейский спас от смерти пассажира метро. Мужчина с бледно-синим цветом лица упал на перроне, у него случился сердечный приступ.

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