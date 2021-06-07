Инцидент произошел около часа ночи 7 июня.

Ночью в поселке Песочин неподалеку от Харькова после ДТП завязался конфликт, в разгаре которого прозвучало несколько выстрелов.

Как пишет Telegram-канал «Автомобильный Харьков», сначала Toyota Camry врезалась в столб. Водитель «ВАЗ 2112» остановился спросить, нужна ли помощь, и получил камнем в лобовое.

Также на месте ДТП оказался журналист, который начал вести прямой эфир после чего на него начали нападать с битой.

По информации местного сайта objectiv.tv, происшествие случилось около часа ночи 7 июня, и события развивались другим образом.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Читайте такжеВ Запорожье родственники умершего едва не устроили самосуд медикам (видео)«В автомобиле находился ребенок, которого отправили в больницу. После аварии водителя вытащили из машины местные жители, в ответ тот стал стрелять», – говорится в сообщении.

Все обстоятельства конфликта выясняются.

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Автор: Катерина Шварц