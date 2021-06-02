Блогер из Харькова Евгений Ивашко, ранее набивший себе на лбу надпись "Кернес жив", решил избавиться от тату.
Читайте такжеАмериканка сделала тату на глазах и едва не ослепла, но не жалеетОб этом он сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал видео, как ему лазером удаляют буквы на лбу.
"Здесь могла быть ваша реклама. Предложения в директ", - подписал он ролик. О причине, по которой он захотел "стереть" татуировку, блогер молчит.
"Отличный план", "Дол***бизм", "Отписка", "Это все ради хайпа", "Понты", - пишут в комментариях под постом Ивашко.
Парень набил на лбу тату "Кернес жив": как отреагировали в сети
23 декабря 2020 года стало известно, что житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив".
На этот поступок пользователи соцсетей отреагировали в основном негативно. Они считают, что это неадекватное поведение, и когда парень узнает правду о Кернесе, "очень расстроится". В ответ Ивашко написал, что это его тело, а также удивился такой негативной реакции.
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