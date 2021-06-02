По какой причине он решил убрать тату, блогер не сообщает.

Блогер из Харькова Евгений Ивашко, ранее набивший себе на лбу надпись "Кернес жив", решил избавиться от тату.

Читайте такжеАмериканка сделала тату на глазах и едва не ослепла, но не жалеетОб этом он сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал видео, как ему лазером удаляют буквы на лбу.

"Здесь могла быть ваша реклама. Предложения в директ", - подписал он ролик. О причине, по которой он захотел "стереть" татуировку, блогер молчит.

"Отличный план", "Дол***бизм", "Отписка", "Это все ради хайпа", "Понты", - пишут в комментариях под постом Ивашко.

Парень набил на лбу тату "Кернес жив": как отреагировали в сети

23 декабря 2020 года стало известно, что житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив".

На этот поступок пользователи соцсетей отреагировали в основном негативно. Они считают, что это неадекватное поведение, и когда парень узнает правду о Кернесе, "очень расстроится". В ответ Ивашко написал, что это его тело, а также удивился такой негативной реакции.

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Автор: Ольга Робейко