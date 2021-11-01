У задержанных нет гражданства, отметили в Государственной пограничной службе.

В Одесской области задержали супругов, нелегально пересекших госграницу с Молдовой вплавь рекой Днестр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Белгород-Днестровского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, нарушителей задержали 31 октября.

Установлено, что мужчина и женщина незаконно попали на территорию Украины вплавь.

"Несмотря на прохладную погоду, температура воздуха в этот день поднималась чуть выше 10°C, и быстрое течение реки, ширина которой достигает около 70 метров, а глубина – 20 м, мужчина и женщина прыгнули в воду", – рассказали в пресс-службе.

Читайте такжеПод Одессой контрабандисты "проложили" трубу через водохранилище для перекачки спиртногоПредполагается, что супруги готовились к "путешествию" заранее, так как перед погружением в реку, они разделись и сложили свои вещи в полиэтиленовые пакеты.

Преодолев дистанцию, они вышли на берег, переоделись в сухую одежду и отправились в ближайший населенный пункт – Яськи, где были задержаны пограничниками.

Документов задержанные при себе не имели. Позже было установлено, что нарушители – лица без гражданства и проживают в Приднестровском регионе Молдовы.

В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей и обстоятельства их путешествия.

Ранее стало известно, что в Одессе на территории Малиновского района в конце марта обнаружили нелегалов из Узбекистана, работавших в подпольном цехе по изготовлению хлебобулочных изделий.

Автор: Лариса Козовая