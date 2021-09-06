После разбойного нападения злоумышленники пытались скрыться на машине, но правоохранители смогли их задержать.

В Одесской области за разбойное нападение на частный дом задержаны супруги-иностранцы. Подозреваемые попались с награбленным.

Преступление совершено в Болградском районе, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В правоохранительные органы обратилась 51-летняя жительница одного из сел Тарутинской объединенной территориальной громады.

По словам заявительницы, на прошлой неделе (30 августа – 5 сентября) ночью в ее дом ворвались злоумышленники и, угрожая ножом, отобрали деньги и имущество.

Как выяснилось, нападавшие – супруги-иностранцы, с которыми потерпевшая ранее познакомилась у своих приятелей.

Подозреваемые – 40-летний мужчина и его 36-летняя жена – пытались скрыться на автомобиле, но правоохранители оперативно установили их местонахождение и задержали на автозаправке, которая находится недалеко от села. Награбленное изъято.

Злоумышленникам сообщено подозрение по ч. 3 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Украине максимальное наказание за разбой – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк