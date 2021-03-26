Нарушителей выдворят из страны.

Сегодня в Одессе выявлены нелегалы из Узбекистана, работавшие в подпольном цеху по изготовлению хлебобулочных изделий.

Как сообщили в Главном управлении Государственной миграционной службы в Одесской области, нарушители выявлены 25 марта в Малиновском районе Одессы.

"Вследствие проверок выявлен подпольный цех по изготовлению хлебобулочных изделий, где работали иностранцы. Выявленные нарушители являются гражданами Узбекистана", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в отношении троих нарушителей принято решение о принудительном выдворении из Украины. Еще с тремя иностранцами, которые въехали в Украину во время действия карантина, провели профилактическую беседу и ознакомили их с нормами миграционного законодательства.

Кроме того, сегодня на территории Малиновского района Одессы обнаружена гражданка Азербайджана, которая нарушила нормы миграционного законодательства. В отношении нее также принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну с привлечением к административной ответственности по ч. 1 ст. 203 КоАП.

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Автор: Лариса Козовая