Кроме того, у служителя церкви недействительный паспорт.

Украинские пограничники задержали священника с тесными московскими связями и недействительным паспортом.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в телефоне священника нашли переписку с российскими абонентами. В общении с ними отец говорил, что рад бы сбежать в РФ, но его держит имущество в Украине.

"Пограничники обнаружили еще одного НЕсвятого отца. Батюшка с тесными московскими связями и недействительным паспортом попал в руки пограничников. "Поехал бы в рф, но "квартиры и "шмутки" держат", – писал он в одной из переписок. Получателем этого сообщения оказался абонент с российскими номерами. Кстати, трое из последних десяти контактов мужчины были с подписью "Москва", - говорится в сообщении.

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Пограничники иронично добавили, что теперь "молитву" отца будет слушать Служба безопасности Украины.

Священники-предатели

Недавно пограничники задержали священника УПЦ МП, который поддерживал российских оккупантов. Сам священник является ценителем "русского мира", о чем свидетельствует фрагмент его интервью кремлевским СМИ.

А перед этим стало известно, что настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Лисичанске Андрей Павленко активно сотрудничал с российскими оккупантами и даже заказывал им убийство конкурентов из ПЦУ.

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