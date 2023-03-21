Священник является ценителем "русского мира", о чем свидетельствует фрагмент его интервью кремлевским СМИ.

Пограничники задержали священника УПЦ МП, который поддерживал российских оккупантов.

"Пограничники отправили на "исповедь" священника-коллаборанта. Во время оккупации Киевщины в подвале храма Московского патриархата, где он является настоятелем, оккупанты удерживали украинских волонтеров. Сам священник является ценителем "русского мира", о чем свидетельствует фрагмент его интервью кремлевским СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

В ГПСУ отметили, что на этот раз священник расскажет о своих грехах правоохранителям.

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В МВД сообщили, что в открытых источниках также есть интервью священника, где он говорит, что война в Украине – это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали.

Священника передали сотрудникам Нацполиции для принятия в отношении него правового решения.

Священники УПЦ МП, которые предали Украину

Суд заключен в тюрьму на 7 лет священника Украинской православной церкви (Московского патриархата) за коллаборационную деятельность во время российской оккупации Лиманского района Донецкой области.

Настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Лисичанске Андрей Павленко активно сотрудничал с российскими оккупантами и даже заказывал им убийство конкурентов из ПЦУ.