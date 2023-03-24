Администрация спортзала разметила спорную табличку по поводу правил поведения внутри помещения и поставила в одну категорию беременных женщин с ЛГБТ-представителями.

В Ивано-Франковске один из местных спортзалов попал в скандал из-за неоднозначного объявления-таблички по поводу правил поведения для представителей ЛГБТ-сообщества.

На надпись обратила внимание местная правозащитная организация KyivPride в Instagram. Там заявили о "гомофобном" содержании таблички, которая уведомляет посетителей спортзала о том, что инвентарь после тренировок могут не убирать беременные женщины, а также люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Во-первых, само выражение "нетрадиционная сексуальная ориентация" гомофобно, потому что гомосексуальность вполне традиционная сексуальность. Во-вторых, здесь гомосексуальных людей сравнивают с беременными женщинами, подыгрывая стереотипу о феминности", - говорят правозащитники.

Также в организации подчеркнули, что подобные объявления недопустимы для страны, которая стремится стать членом ЕС, ведь там подобные высказывания в отношении ЛГБТ-представителей расцениваются как нарушение свобод и прав человека.

В KyivPride говорят, что уже обращались к администрации спортзала с требованиями снять табличку, однако там не видят в надписи ничего "унизительного".

"Мы не видим в нашей табличке ничего унизительного… К тому же в своем клубе мы сами устанавливаем правила", - говорится в ответе спортзала.

Отметим, что в комментариях под публикацией общество Украины также немного "раскололось" в своей оценке происходящего. Одни комментаторы реагируют категорично: "Не нравится табличка - не посещайте зал", - написал один из пользователей социальной сети.

Другие же говорят, что такое уточнение по поводу ЛГБТ-сообщества в стенах спортзала действительно выглядит странно.

Нардепы зарегистрировали новую инициативу о поддержке ЛГБТ

Отметим, что пока некоторые украинцы спорят о "традиционных" и "нетрадиционных" семейных ценностях украинский парламент зарегистрировал закон об оформлении "партнерских" отношений среди ЛГБТ-представителей.

Соответствующую инициативу внесли в Верховную Раду 13 марта. В ней говорится, что такое "партнерство" еще не является официальном браком, однако позволяет представителям ЛГБТ оформить свои отношения в качестве добровольного семейного союза.

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