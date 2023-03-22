Прошлой ночью пограничники отбили вражеские штурмы в Бахмуте и Луганской области.
"Минувшей ночью группа "вагнеровцев" пытались прорвать оборону наших позиций в Бахмуте и в очередной раз потерпели поражение. Бойцы ГПСУ из стрелкового оружия вытеснили оккупантов: 5 ранены, 1 убиты", - сообщает Госпогранслужба.
Также ночью на Луганщине вражеская пехота пыталась осуществить внезапную атаку.
"С помощью тепловизора защитники обнаружили врага и накрыли плотным огнем из автоматов и пулеметов. Вражеская группа отступила: троих ликвидировали, еще нескольких ранили", - добавили в ГПСУ.
Война в Украине-ситуация на фронте
Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. РФ продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений относительно полной оккупации Донецкой и Луганской областей.
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 920 российских военных в Украине. Общие боевые потери враг ориентировочно составили около 167490 захватчиков.
В Украине морские пехотинцы за прошедшие сутки, 21 марта, ликвидировали десятки российских захватчиков.