Бойцам ГПСУ удалось ликвидировали четырех оккупантов и ранить по меньшей мере пятерых.

Прошлой ночью пограничники отбили вражеские штурмы в Бахмуте и Луганской области.

"Минувшей ночью группа "вагнеровцев" пытались прорвать оборону наших позиций в Бахмуте и в очередной раз потерпели поражение. Бойцы ГПСУ из стрелкового оружия вытеснили оккупантов: 5 ранены, 1 убиты", - сообщает Госпогранслужба.

Также ночью на Луганщине вражеская пехота пыталась осуществить внезапную атаку.

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"С помощью тепловизора защитники обнаружили врага и накрыли плотным огнем из автоматов и пулеметов. Вражеская группа отступила: троих ликвидировали, еще нескольких ранили", - добавили в ГПСУ.

Война в Украине-ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. РФ продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений относительно полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 920 российских военных в Украине. Общие боевые потери враг ориентировочно составили около 167490 захватчиков.

В Украине морские пехотинцы за прошедшие сутки, 21 марта, ликвидировали десятки российских захватчиков.

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