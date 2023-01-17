При этом служитель церкви выдавал себе за патриота и посещал украинских воинов в госпитале.

Настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Лисичанске Андрей Павленко активно сотрудничал с российскими оккупантами и даже заказывал им убийство конкурентов из ПЦУ.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные суда, священник имитировал "бескорыстную духовную миссию" в этой войне: он остался со своей паствой и даже посетил госпиталь, чтобы помолиться с ранеными военными ВСУ. Впрочем, за спиной украинских воинов он работал на оккупантов.

В частности, священник передавал оккупантам данные о размещении украинских позиций, передвижении техники, а также давал указания по ликвидации священников ПЦУ.

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"На севере их около 500, с минометным взводом, пятью бронетранспортерами и тремя танками", – писал Павленко русскому офицеру в марте 2022-го под обороны Северодонецка.

"Его надо убить", – писал Павленко о священнике Православной церкви Украины, которого считал своим конкурентом.

Кроме того, священник участвовал в так называемой "фильтрации". Он формировал и посылал российским оккупантам списки людей, которых "нужно арестовать после того, как Северодонецк будет захвачен".

В декабре 2022-го Павленко осудили как шпиона до 12 лет лишения свободы, а затем обменяли на гражданина США Мурекези Суэди.

"Его вряд ли можно было назвать единичным случаем. За последнее время в Украине арестовали или публично признали подозреваемыми более 30 священнослужителей и монахинь Русской православной церкви", – пишет NYT.

Предатели в УПЦ МП

С 22 ноября 2022 года сотрудники СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ (Московского патриархата).

Президент Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

9 декабря следователи сообщили о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ, который осуществлял антиукраинскую деятельность.

10 декабря в СБУ сообщили, что разоблачили диакона Украинской православной церкви (Московского патриархата), который агитировал за присоединение Запорожской области к Российской Федерации.

А потом СБУ задержала прислужника Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (Московского патриархата) в Житомирской области, который призвал к захвату Киева и уничтожению украинцев.

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