Ребенка изъяли, он находится в больничном учреждении.

В Луцке задержали женщину, которая за 30 тысяч долларов пыталась продать ребенка своей подруги. Мальчик родился в апреле 2022 года.

Как сообщает Офис генпрокурора, волынцы сообщили о подозрении в торговле малолетним ребенком (ч. 3 ст. 149 УК Украины).

По данным следствия, женщина заботилась о нежелательном сыне 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле прошлого года, а на следующий же день после родов отдала.

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Вскоре она решила продать 11-месячного мальчика за 30 тысяч долларов без заключения каких-либо предусмотренных законодательством Украины соглашений и составления документов по усыновлению.

Во время передачи ребенка покупателю ее задержали в Луцке.

"Сейчас женщине сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Ребенка изъяли, он находится в больничном учреждении", - уточнили в ОГПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, время от времени в новостях появляется информация о том, что Непутевые матери пытаются продать своих детей незнакомым людям. 12 февраля 2021 года в Киеве судили женщину, которая под прикрытием суррогатного материнства, продала собственного ребенка семейной паре из Китая.

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