Немало таких предателей выявлено среди служителей церкви.

В прошлом году Служба безопасности Украины обнаружила 47 агентурных сетей, в рамках которых действовали предатели и вражеские агенты. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время форума "Украина. Год 2024".

"47 агентурных сетей выявлено и задержано в прошлом году. Более 2 тысяч госизменников по подозрениям задержаны с начала войны и более 55 тысяч коллаборантов", - сообщил он. По его словам, это "настоящие гадюшники на теле неньки-Украины".

Малюк рассказал о трех жителях Черниговской и Киевской областей, которые готовили огневое поражение ПВО "Patriot". "Они были задержаны непосредственно перед выполнением этих задач, когда они уже монтировали ударные БПЛА. Для этого по заданию ФСБ они прошли соответствующие курсы операторов", - сообщил Малюк.

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Также глава СБУ рассказал о том, что в Днепре была задержана агентурная сеть "Серб" - восемь человек, которые работали на российскую разведку. "Большое количество информации собирали и передавали врагу, организовывали ракетные обстрелы, в частности, удар по многоэтажному жилому дому", - подчеркнул он.

По его словам, самая большая агентурная сеть была обнаружена в Николаевской области, в нее входили 13 человек. "Эта работа продолжается. Впереди много сюрпризов и, поверьте мне, враг не пройдет мимо нас", - сказал глава СБУ.

По его словам, госизменники получают от 12 до 15 лет, хотя есть много пожизненных приговоров. Например прокурор, глава Николаевской межрайонной прокуратуры, которому ФСБ пообещала должность прокурора области. "Сливал все что можно было только слить. Сегодня приговорен к пожизненному сроку заключения", - добавил Малюк.

Глава СБУ сообщил о 73 производствах и 22 приговорах в отношении священнослужителей. "Тот, кто под рясой и с кадилом совершает преступления против основ национальной безопасности не имеет никакой индульгенции", - подчеркнул Малюк.

СБУ охотится на предателей

Как сообщал УНИАН, в Николаеве задержали инженера-предателя, который хотел передать спецслужбам РФ и Ирана новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения.

Пресс-центр СБУ сообщил, что в результате многоуровневой спецоперации в Николаеве "на горячем" задержан инженер-конструктор стратегического предприятия Укроборонпрома. Чиновник скрыто копировал и пытался "слить" иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник должен был передать информацию сразу двум "клиентам". Первый - россиянин, который работает на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничает со спецслужбами страны-агрессора. Другим "заказчиком" развединформации оказался гражданин Ирана, который ранее в Украине уже был осужден за шпионаж. Сейчас он находится в ближневосточной стране и работает на иранскую разведку под "прикрытием" чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.

Среди основных компаний, которые планировали использовать украинские технологии, были российские заводы, которые строят суда для военного флота РФ.

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