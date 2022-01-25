Потерпевшая и подозреваемый заключили соглашение о примирении во время судебного заседания.

В Харьковской области мужчина изнасиловал подругу своей сожительницы. Жертва находилась в плену своего обидчика три дня, но простила ему в зале суда. Подозреваемый вышел на свободу.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Нововодолажского районного суда Харьковской области.

Следствие установило, что 21 ноября 2021 года потерпевшая пришла в гости к своей подруге и ее сожителю. Компания распивала алкогольные напитки. Впоследствии подруга потерпевшей ушла по своим делам, а ее сожитель набросился на гостью и изнасиловал ее. Обидчик бил свою жертву и удерживал ее в плену три дня.

Однако во время суда потерпевшая неожиданно согласилась на соглашение о примирении с подозреваемым.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 152, частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Учитывая соглашение о примирении, этот срок заменили на 2 года испытательного.

Читайте такжеВ Павлограде женщина простила своего насильника и передумала отправлять его за решеткуКак сообщал УНИАН, ранее в Киеве первое свидание с онлайн-знакомым закончилось для женщины ужасом. Мужчина силой затащил ее в ее же квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а еще украл деньги, телефоны, сидр и пачку майонеза.

Вас также могут заинтересовать новости: