Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но вышел из-под стражи под залог.

В Киеве полиция задержала 62-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном удержании против ее воли.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, 16 января 2022 года злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свой дом, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал.

"Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы", - говорится в сообщении.

18 января 2022 года злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.

Нападавшего задержали, им оказался 62-летний уроженец Умани Черкасской области. Во время обыска в его квартире обнаружили и изъяли личные вещи потерпевшей, веревку и другие вещественные доказательства.

В отделе коммуникации столичной полиции поделились подробностями инцидента. Сначала в милицию позвонил гражданский муж девушки. Он рассказал, что любимая ушла из дома и долго не выходит на связь.

Уже на следующий день заявитель сообщил, что сожительница вернулась. По ее словам, в квартире на Харьковском шоссе ее насильно удерживал и насиловал неизвестный мужчина.

"25-летняя киевлянка рассказала, что познакомилась с неизвестным мужчиной случайно в магазине. Женщина спросила у него, где поблизости есть уборная и мужчина предложил воспользоваться уборной в его квартире, расположенной рядом. После того как они оказались дома, мужчина закрыл дверь и спрятал ключи. Далее злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую по голове и, связав руки, совершил в отношении нее сексуальное насилие. Два дня обидчик держал женщину в доме. После этого фигурант отпустил потерпевшую. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, мы задержали мужчину по месту жительства", - сообщил начальник отделения следственного отдела Дарницкого управления полиции Сергей Божок.

Правоохранители выяснили, что мужчина 1959 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, но вышел из-под стражи под залог.

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Также следователи подготовили ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве первое свидание с онлайн-знакомым закончилось для женщины ужасом. Мужчина силой затащил ее в ее же квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а еще украл деньги, телефоны, сидр и пачку майонеза.

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