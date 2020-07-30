В Одесской области арестовали мужчину, стрелявшего в автомобиль с активистами

Подозреваемый недавно освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание.

Сегодня Коминтерновский районный суд Одесской области арестовал на два месяца мужчину, стрелявшего 28 июля в автомобиль с активистами, в числе которых был Демьян Ганул.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, по ходатайству Коминтерновской местной прокуратуры взят под стражу на два месяца без права на залог 29-летний житель города Южный, который подозревается в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Установлено, что 28 июля подозреваемый, двигаясь по автодороге Одесса-Южный на автомобиле Toyota RAV4, произвел порядка шести выстрелов в сторону автомобиля, который направлялся в попутном направлении. В нем находились водитель и 4 пассажиров.

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Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как сообщил Ганул, подозреваемый – житель Южного Виктор Салий. По данным активистов, в феврале текущего года он освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание.

Адвокат подозреваемого просил суд в качестве альтернативы назначить залог, мотивируя, в том числе тем, что у его подзащитного якобы беременная супруга, а также трое несовершеннолетних детей на иждивении.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области 28 июля днем злоумышленники на двух иномарках обстреляли автомобиль, в котором находились несколько активистов, в частности Демьян Ганул. Правоохранители объявили операцию «Перехват».

Позже полиция заявила, что установила личности злоумышленников – это жители города Южный в возрасте от 25 лет до 31 года.

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