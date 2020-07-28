В Одесской области обстреляли автомобиль, в котором находился известный активист (видео)

Активист в ходе инцидента не пострадал.

В Одесской области сегодня днем неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул.

Читайте такжеВ Киеве из окна многоэтажки обстреляли автомобиль: подозреваемый задержан (фото, видео)

Об этом активист сообщил в Facebook.

Он отметил, что автомобиль, в котором он возвращался в Одессу из города Южный, обстреляли «из мощного травматического оружия».

По его словам, стреляли из двух автомобилей – Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах. Также эти машины, как утверждает Ганул, пытались «вытолкнуть» с трассы авто, в котором он передвигался.

На место происшествия вызвали полицию.

Ганул не пострадал, на автомобиле видны следы от пуль.

Как сообщал УНИАН, в апреле неизвестные в центре Одессы сожгли автомобиль активиста Демьяна Ганула.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram