В Одесской области обстреляли автомобиль, в котором находился известный активист (видео)
В Одесской области сегодня днем неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул.
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Об этом активист сообщил в Facebook.
Он отметил, что автомобиль, в котором он возвращался в Одессу из города Южный, обстреляли «из мощного травматического оружия».
По его словам, стреляли из двух автомобилей – Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах. Также эти машины, как утверждает Ганул, пытались «вытолкнуть» с трассы авто, в котором он передвигался.
На место происшествия вызвали полицию.
Ганул не пострадал, на автомобиле видны следы от пуль.
Как сообщал УНИАН, в апреле неизвестные в центре Одессы сожгли автомобиль активиста Демьяна Ганула.
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