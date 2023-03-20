Трех человек, среди которых двое гражданских и один военный, госпитализировали.

В Запорожской области в городе Гуляйполе гражданский мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завладел оружием военного и начал хаотичную стрельбу.

По информации "Суспильного" в результате стрельбы один военный погиб, трое граждан попали в больницу (один военный и двое гражданских).

Сообщается, что 17 марта возле одного из местных магазинов, гражданский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил по голове и выхватил оружие у военного и начал стрельбу.

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54-летнему мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 15, ст. 115 (Покушение на убийство), ч. 1 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

Инциденты с оружием в Украине - детали

Вчера в учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошло "чрезвычайное происшествие", приведшее к гибели четырех курсантов.

На Киевщине молодой парень получил ранение в результате взрыва гранаты, которую он принес домой.

В Черновцах мужчина пытался пронести в Апелляционный суд гранату. Там в это время проходило слушание дела его сына.

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