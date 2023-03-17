Также у него был с собой травматический пистолет.

В Черновцах мужчина пытался пронести в апелляционный суд гранату. Там в это время проходило слушание дела его сына.

Об этом рассказал начальник Нацполиции области Руслан Дударец, пишет "Суспільне". По его словам, когда нарушитель узнал, что его сыну изменили меру пресечения на заключение под стражей, он попытался пройти в зал.

Стоит добавить, что мужчина сам признался работникам суда о гранате - это произошло возле металлоискателя. Также он добровольно сдал охранникам травматический пистолет.

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Как отмечается, людей из здания не эвакуировали, а лишь переместили в другое помещение суда на безопасное расстояние. Кроме того, огородили территорию вокруг.

Инциденты с гранатами в Украине

В феврале в Киеве на станции метро "Минская" полиция обнаружила у пассажира гранату"Ф-1" и пыл к ней.

В Днепре жителю элитного жилого комплекса River Park под колеса BMW подложили гранату. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности местного сторожа. Недавно аналогичный снаряд нашли у одного из пассажиров столичной станции метро.

В субботу, 11 марта, в Запорожской области двое детей пострадали из-за детонации части противотанковой гранаты, которую они нашли на улице и принесли домой.

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