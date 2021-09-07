Сообщается, что арбалет подозреваемой подарили родители.

19-летняя Таисия, которая 6 сентября из арбалета в полтавской школе № 11 ранила двух педагогов, объяснила свои действия правоохранителям.

Как пишет местный сайт "Полтавщина" со ссылкой на источники, девушка заявила, что потребность в убийстве пришла ей во сне.

"Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей 11-й школы, где она определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 сентября девушка зашла в школу и сначала через открытую дверь в кабинет выстрелила в спину учительнице. После этого Таисия выпустила стрелу в заместительницу директора, которая пыталась ее остановить.

Читайте также"Хотела запугать учителей или едва не убить": подробности стрельбы из арбалета в школе в Полтаве (фото)"Ученик 9-го класса забрал у нее арбалет, который она отдала без сопротивления. Позже девушку задержали учителя и вызвали полицию", – отметили источники.

19-летняя девушка подстрелила педагогов в полтавской школе: подробности

Инцидент произошел утром 6 сентября в школе №11. Сначала сообщалось, что неизвестная девушка ранила из арбалета двух учителей

Позже стало известно, что нарушительницей оказалась 19-летняя местная жительница. Установлено, что девушка училась в этой школе до 4-го класса.

В полиции отметили, что девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

Автор: Катерина Шварц