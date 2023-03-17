Мать пострадавшего услышала как граната взорвалась, зашла в комнату, увидела окровавленного сына и поврежденную мебель.

В Киевской области молодой парень получил ранение в результате взрыва гранаты, которую он принес домой. А в Херсонской области 57-летний мужчина подорвался на мине, оставленной российскими оккупантами.

Как сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, инцидент произошел в Фастовском районе. "21-летнему парню взрывом разнесло левую руку. Мать потерпевшего услышала, как граната разорвалась, зашла в комнату, увидела окровавленного сына и поврежденную мебель", - сообщил подробности Небитов.

Он рассказал, что на месте происшествия полицейские уже обнаружили чеку. Следственные действия продолжаются.

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"Если вы нашли что-то подозрительное, сразу сообщайте в полицию", - призвал Небитов, напомнив, что легкомыслие со взрывоопасными предметами может стоить жизни.

А в Херсонской области мужчина во время собирания дров подорвался на мине, оставленной российскими оккупантами. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

"В селе Малая Сейдеминуха Калиновской громады 57-летний мужчина собирал дрова и наступил на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва пострадавший остался без части левой ноги, также у него осколочные ранения правой голени", - сказано в сообщении.

В тяжелом состоянии бригада "скорой" доставила раненого в ближайшее медучреждение, врачи борются за его жизнь.

В Херсонской ОВА отмечают, что минная опасность в области остается "крайне высокой".

Инцидент со взрывными устройствами

15 марта в Херсонской области во время проведения посевных работ в поле сдетонировал кассетный боеприпас, в результате чего был ранен один человек.

А 11 марта на Запорожье двое детей пострадали из-за детонации части противотанковой гранаты, которую они нашли на улице и принесли домой. В результате детонации телесные повреждения различной степени тяжести получили мальчики 2012 и 2019 годов рождения.

Правоохранители установили, что взорвалась рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3.

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