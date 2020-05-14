На Закарпатье обрушился кинотеатр, есть погибший (фото)

Еще одного человека удалось спасти.

В Закарпатской области рухнуло здание кинотеатра.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, сегодня около 16:35 в г. Виноградов во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось два человека.

Подразделением ГСЧС одного человека высвободили из-под завала и передали медработникам в удовлетворительном состоянии.

"В 17:15 тело второго человека деблокировано из-под завала, медработниками констатирована смерть", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад в центре Одессы обвалился аварийный жилой дом.