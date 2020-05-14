На Закарпатье обрушился кинотеатр, есть погибший (фото)
18:44, 14 мая 2020Происшествия
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Еще одного человека удалось спасти.
Под завалами оказались два человека / Фото: ГСЧС Украины
В Закарпатской области рухнуло здание кинотеатра.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как отмечается, сегодня около 16:35 в г. Виноградов во время демонтажа здания недействующего кинотеатра произошел обвал стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось два человека.
Подразделением ГСЧС одного человека высвободили из-под завала и передали медработникам в удовлетворительном состоянии.
"В 17:15 тело второго человека деблокировано из-под завала, медработниками констатирована смерть", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад в центре Одессы обвалился аварийный жилой дом.
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