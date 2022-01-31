На момент инцидента на мосту находились три подростка.

Жуткий случай произошел в селе Богдан Раховского района на Закарпатье. Подвесной мост оборвался вместе с детьми.

Об этом в Facebook сообщил местный житель Василий Бочкор.

На момент инцидента на мосту находились три подростка. Инцидент произошел 30 января.

"Ребенок остался жив, однако имеет перелом ноги. Кто ставит на подвесной мост читину (ветки ели, - УНИАН), ид**ты. Мост еще хорошо бы и почистить от снега", - говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как школьники заходят на мост и примерно на середине начинают прыгать. В результате мост сильно расшатался и оборвался. При этом дети упали в реку

По предварительной информации, только один из пострадавших травмировал ногу, остальные двое отделались испугом.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине ситуация с мостами, как и с дорогами, плохая. Так, в сети появилось фото аварийного состояния Южного моста в Киеве. В "Киевавтодоре" заявили, что с августа прошлого года мост ремонтируют, проводя замену деформационных швов на эстакаде.

Кроме того, многотонная фура в Николаевской области, в Пересадовке утопила многострадальный понтонный мост.

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