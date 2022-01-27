Издевательства в школе над мальчиком "не задели" его родителей, узнали журналисты.

В селе Верхнее Водяное Закарпатской области 62-летняя учительница местной школы, которая во время урока математики у доски ударила и унижала 9-летнего ученика четвертого класса и попала на видео, и ранее издевалась над детьми.

Матери учеников рассказали, что она детям "ручкой клевала в голову", на ее уроке кто-то мог стоять в классе без штанов, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что на учительницу дети постоянно жаловались, но она не одна плохо относилась к детям.

После того, как видео, на котором заснято, как учительница у доски издевалась над мальчиком, попало в сеть, в школу вызвали всех родителей учеников четвертого класса. Родители надеялись, что будут извинения и объяснения, а вместо этого услышали упреки.

"С какой целью выложилось это видео в интернет, что родители хотели этим доказать?" – это захотели обсудить в школе.

Одна из матерей сказала журналистам, что это ее сын снял на видео издевательства и выложил в сеть, потому что и сам не раз был бит.

Мамы рассказали, что на учительницу, которая ударила ученика, дети постоянно жаловались.

"Ручку брала и так детям клевала в голову... не доходило, и она брала и клевала, и у детей были такие знаки", – поделилась одна женщина.

Читайте такжеГордилась тем, что не украинка: в киевском лицее учительницу наказали за нарушение языкового закона (видео)Еще одна мать рассказала о том, что с урока учительницы дети приходили, ревя.

"Она кричит. На первый этаж слышно со второго этажа, как она кричит. Без штанов могут стоять в классе. Дети приходят, ревя, ну и что с того? Мы ничего не могли доказать, потому что прямых доказательств никаких не было", – заявила она.

Мать пострадавшего мальчика ничего страшного на видео не увидела.

"Старшая женщина, которая... отдала жизнь этой работе, немало лет... и не одного ребенка выпустила из своего класса. А кто-то на этом сделал большой пиар", – считает она.

Родители мальчика не захотели писать на учительницу заявление в полицию, но правоохранители открыли производство. Учительнице теперь грозит до года исправительных работ.

После инцидента учительница уволилась из школы.

Напомним, учительница ударила и оскорбляла ученика на уроке математики в селе Верхнее Водяное в общеобразовательной школе I-III ступеней. В сеть выложили видео, на котором засняты издевательства. На видео видно, что учительница дала мальчику пощечину. Ученик начал плакать, а учительница разозлилась еще больше.

Вас также могут заинтересовать новости: