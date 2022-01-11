Опоры Южного моста находятся в аварийном состоянии, но их уже ремонтируют.

В Киеве "устала" еще одна переправа через Днепр - в сети появилось фото аварийного состояния Южного моста.

Кадры опубликовал один из столичных Телеграм-каналов.

"Южный мост. Вид снизу...", - говорится в подписи к фото.

На опубликованные снимки отреагировали в коммунальной корпорации "Киевавтодор". В комментарии сайту "Сегодня" там заявили, что с августа прошлого года мост ремонтируют, проводя замену деформационных швов на эстакаде. Территория под эстакадой открыта, а возле нее находится строительный городок. На мосту планируют заменить все деформационные швы и отремонтировать опоры. Часть работ уже выполнили.

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"Опора, которую показали на фото, на данный момент находится в ремонте. То, что с нее снят защитный слой бетона, никак не отразится на самой конструкции эстакады", - заявили в "Киевавтодоре", добавив, что намерены выполнить все работы в течение 2022 года.

Водителей также предупредили, что с установлением теплой погоды (предварительно - в апреле) на мосту из-за ремонта будут ограничивать движение транспорта во время замены швов.

Как сообщал УНИАН, ранее в КГГА рассказали, что происходит с другим аварийным мостом столицы - Патона, уточнив, будут ли его закрывать на ремонт.